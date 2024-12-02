​У Франції уряд в обхід парламенту вирішив схвалити бюджет і цим запустив процедуру висловлення недовіри

У Франції уряд запустив процедуру висловлення недовіри, оскільки премʼєр-міністр Мішель Барньє вирішив в обхід парламенту схвалити бюджет соціального забезпечення, пише BFM TV.

Барньє заявив, що підійшов до кінця діалогу з політичними партіями і висловив думку, що «французи не пробачать нам того, що ми віддаємо перевагу приватним інтересам перед майбутнім нації». Також премʼєр додав, що його уряд несе відповідальність за весь законопроєкт. Запуск спеціальної процедури зі схвалення бюджету передбачений Конституцією країни, стаття якої дозволяє ухвалювати рішення без згоди парламенту.

Якщо вотум недовіри депутати схвалять, то уряд Барньє стане найкоротшим в історії П’ятої республіки. В її історії досі було прийнято лише один вотум недовіри, який призвів до повалення уряду, - це було за Жоржа Помпіду в 1962 році.