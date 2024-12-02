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Євро впав відносно британського фунта і американського долара через бюджетні суперечки у Франції

Позначилося це й на біржі. 

Євро впав відносно британського фунта і американського долара через бюджетні суперечки у Франції
Мішель Барньє, головний переговірник ЄС щодо Brexit, спілкується з пресою, Брюссель, 25 листопада 2018 р.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні євро впав близько 2,5-річного мінімуму відносно фунта і 14-місячного мінімуму щодо американського долара. Падіння відбулося на тлі бюджетного протистояння в уряді Франції. Про це пише The Telegrpah

Позначилося це і на біржі: Індекс Cac 40 – головний фондовий індекс Франції – впав аж на 1,2 %, оскільки прем’єр-міністр країни Мішель Барньє готувався поставити свої зусилля щодо скорочення дефіциту країни на голосування.

Прем'єр в останній момент пішов на значну поступку ультраправому Національному об'єднанню у спробі ухвалити бюджет країни. Він зобов'язався не вносити зміни в програму відшкодування ліків, хоча раніше хотів її скоротити. 

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