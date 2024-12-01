Світова економіка переживає складний період. Висока інфляція, викликана після пандемії та початку нових державних конфліктів, призводить до зростання цін на основні товари, що негативно впливає на економічну стабільність. Геополітичні напруження, зокрема війна в Україні, ускладнюють ситуацію, впливаючи на енергетичні ринки і постачання продовольства. Центральні банки підвищують процентні ставки, щоб боротися з інфляцією, але це може сповільнити економічне зростання.

Криптовалюти можуть стати корисним інструментом для компаній, пропонуючи альтернативу традиційним активам і виконуючи роль "цифрового золота". Вони використовуються для захисту капіталу, допомагаючи зменшити ризики від цінових коливань. Компанії інвестують у цифрові активи для захисту від інфляції та знецінення валют.

Біткоїн демонструє значну динаміку, перевищуючи всі основні активи у 7 з останніх 10 років і показуючи річну прибутковість понад 200%. Однак він також переживав значні падіння, коли його вартість зменшувалася більш ніж на 60%. Незважаючи на ці коливання, біткоїн залишається привабливим засобом захисту капіталу, здатним відновлюватися після знижень і досягати нових максимумів, що свідчить про його потенціал у ролі альтернативи традиційним валютам.

Криптовалюти пропонують альтернативу традиційним активам

Звичайно, для хеджового активу дуже важливо, щоб він не мав прямої кореляції з традиційними інструментами, а також зміг швидко відновити свою ціну після падіння. Хороша новина в тому, що біткоїн ідеально підходить для цього. Нижче наведена таблиця кореляції цін біткоїна, основного фондового індексу - S&P 500 та золота.

Кореляція цін біткоїна та золота

З таблиці видно, що біткоїн в порівнянні з традиційними активами, набагато швидше відновлюється після кризових подій, часто показуючи суттєве зростання протягом 60 днів, навіть після значних короткострокових падінь. Саме тому найбільші компанії світу завжди тримають криптовалюту в своєму портфелі, ось найвідоміші приклади:

1. MicroStrategy

У 2020 році компанія MicroStrategy, яка займається бізнес-аналітикою, оголосила про купівлю Bitcoin на загальну суму понад 1,1 мільярда доларів. У 2023 - 2024 роках вартість Bitcoin різко зросла, і інвестиції MicroStrategyсуттєво підвищили капіталізацію компанії. На 2024 рік активи компанії в Bitcoin перевищили 16 мільярди доларів.

2. Tesla

У лютому 2021 року Tesla оголосила про інвестицію в 1,5 мільярда доларів у Bitcoin. Після оголошення акції Tesla зросли на 10%, а сама компанія отримала суттєвий прибуток від зростання вартості Bitcoin.

3. Block.one



Компанія Block.one, яка розробила блокчейнплатформу EOS, в 2018 році провела один з найбільших ICO, залучивши 4 мільярди доларів.

4. BlackRock

BlackRock cтворили найбільший ETF-фонд на Біткоїн. На даний момент на балансі компанії знаходиться більше 305 612 BTC (13 219 200 000$). Через що компанія змогла збільшити власний дохід в декілька раз з ростом ціни та попиту на активу.

Коли найбільші компанії світу роблять ставку на Bitcoin, це не просто ризикована гра, а добре продумана стратегія. Вони вже скористалися його потенціалом як інструменту для захисту капіталу та примноження прибутку, навіть під час глобальних фінансових або геополітичних викликів. Bitcoinдемонструє не лише здатність швидко відновлюватися після криз, але й стати надійним захистом проти інфляції та нестабільності традиційних ринків. Зважаючи на ці факти, криптовалюта повинна стати важливим елементом і вашого інвестиційного портфеля.

Що ж до інвестиційних фондів в Україні, то залучати до своїх портфелів криптовалюту вони зможуть лише після того, як такий актив стане дозволений чинним законодавством. Тому з нетерпінням очікуємо набуття чинності Закону України «Про віртуальні активи».

* https://itandem.com.ua/kryptovalyuta-yak-vyd-aktyvu-isi/

АВТОР: РОМАНИШЕН АНДРІЙ