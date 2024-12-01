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Українці оформили за 5 годин через «Дію» понад мільйон заяв на «тисячу Зеленського»

Послугою можна буде скористатися упродовж трьох місяців.

Українці оформили за 5 годин через «Дію» понад мільйон заяв на «тисячу Зеленського»
застосунок "Дія"
Фото: Пресслужба Мінцифри

За 5 годин українці оформили понад мільйон заяв у «Дії» на отримання тисячі гривень зимової підтримки.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, послугою можна буде скористатися упродовж трьох місяців.

У разі, коли оформити тисячу у застосунку неможливо, потрібно «Дію» оновити.

  • Як відомо, із 1 грудня українці можуть подавати заявки для отримання 1 тисячі гривень від держави за програмою "Зимова єПідтримка".
  • Допомогу від держави можна отримати упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року. Витратити кошти можна на оплату комунальних або медичних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, освіту, транспорт, страхування, благодійність, донати ЗСУ або придбання військових облігацій. Жодних податків на ці кошти нараховуватися не буде.
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