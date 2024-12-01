Українці оформили за 5 годин через «Дію» понад мільйон заяв на «тисячу Зеленського»

Послугою можна буде скористатися упродовж трьох місяців.

За 5 годин українці оформили понад мільйон заяв у «Дії» на отримання тисячі гривень зимової підтримки.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, послугою можна буде скористатися упродовж трьох місяців.

У разі, коли оформити тисячу у застосунку неможливо, потрібно «Дію» оновити.