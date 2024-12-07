Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
Грузинські силовики підозрюють актора та коміка у груповому насильстві
Грузинські силовики підозрюють актора та коміка у груповому насильстві
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
ГоловнаСвіт

У Грузії невідомі напали на члена опозиційного об’єднання та побили журналістів

Зловмисники мали при собі різні предмети й електрошокер.

У Грузії невідомі напали на члена опозиційного об’єднання та побили журналістів
протести у Грузії
Фото: Х/Salome Zourabichvili

У Тбілісі отримав травми член «Коаліції за зміни» Коба Хабазі. Також невідомі напали на журналістів, передає «Ехо Кавказу».

Напад на Хабазі стався в офісі опозиційного політичного об’єднання, коли чоловік виходив із ліфта. Сюди зайшли декілька осіб, одягнених у чорне і почали його бити.

«Поруч є сходи, які ведуть до кабінету, і коли я спускався, вони раптом вискочили. Там було близько 50 людей. Вони почали лаятись, бити мене. Вони вдарили мене чимось по голові, і я впав, потім штовхали мене. Вони мене явно впізнали та напали. Завдання було побити когось відомого. Звісно, це було цілеспрямовано», - заявив опозиціонер.

Пресслужба «Коаліції за зміни» повідомила, що біля офісу були дві бригади поліції, які поїхали після того, як звідти пішли нападники. Останні були озброєні різними предметами, а також електрошокером.

Зазнала нападу знімальна група «ТВ Пірвелі», яка була неподалік від офісу коаліції. . У потерпілих діагностували струс мозку.

Згодом засновник телеканалу Вато Церетелі оголосив, що виплатить нагороду в $25 000 тому, хто надасть інформацію про нападників на журналістку Маку Чіхлададзе та оператора Гіоргі Шецірулі, йдеться на телеграм-каналі Tbilisi life.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на напад на журналістів і закликала грузинське МВС вжити заходів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies