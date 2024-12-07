У Грузії невідомі напали на члена опозиційного об’єднання та побили журналістів

У Тбілісі отримав травми член «Коаліції за зміни» Коба Хабазі. Також невідомі напали на журналістів, передає «Ехо Кавказу».

Напад на Хабазі стався в офісі опозиційного політичного об’єднання, коли чоловік виходив із ліфта. Сюди зайшли декілька осіб, одягнених у чорне і почали його бити.

«Поруч є сходи, які ведуть до кабінету, і коли я спускався, вони раптом вискочили. Там було близько 50 людей. Вони почали лаятись, бити мене. Вони вдарили мене чимось по голові, і я впав, потім штовхали мене. Вони мене явно впізнали та напали. Завдання було побити когось відомого. Звісно, це було цілеспрямовано», - заявив опозиціонер.

Пресслужба «Коаліції за зміни» повідомила, що біля офісу були дві бригади поліції, які поїхали після того, як звідти пішли нападники. Останні були озброєні різними предметами, а також електрошокером.

Зазнала нападу знімальна група «ТВ Пірвелі», яка була неподалік від офісу коаліції. . У потерпілих діагностували струс мозку.

Згодом засновник телеканалу Вато Церетелі оголосив, що виплатить нагороду в $25 000 тому, хто надасть інформацію про нападників на журналістку Маку Чіхлададзе та оператора Гіоргі Шецірулі, йдеться на телеграм-каналі Tbilisi life.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на напад на журналістів і закликала грузинське МВС вжити заходів.