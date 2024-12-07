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Президент Південної Кореї вибачився за оголошення воєнного стану

Перед голосуванням за імпічмент Юн Сок Йоль звернувся до нації.

Президент Південної Кореї вибачився за оголошення воєнного стану
Юн Сок Йоль
Фото: BBC

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль за лічені години до голосування щодо оголошення йому імпічменту виступив зі зверненням до нації, у якому вибачився за раптове запровадження на початку тижня воєнного стану.

Як пише BBC, глава держави пояснив своє рішення "відчайдушним пориванням як президента", але визнав, що воєнний стан "викликав у людей наляканість та незручності, за які потрібно вибачитися".

Юн Сок Йоль твердо пообіцяв не повторювати цю ситуацію і заявив, що готовий понести будь-яку політичну та юридичну відповідальність за свій вчинок.

Президент також додав, що довіряє завдання стабілізації країни своїй партії та уряду, хай навіть ціною власної відставки. При цьому добровільно йти з посади він наміру не має.

Політичні експерти вважають цей виступ останньою спробою Юн Сок Йоля зберегти владу в надії на те, що люди "забудуть та пробачать".

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