Президент Південної Кореї вибачився за оголошення воєнного стану

Перед голосуванням за імпічмент Юн Сок Йоль звернувся до нації.

Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль за лічені години до голосування щодо оголошення йому імпічменту виступив зі зверненням до нації, у якому вибачився за раптове запровадження на початку тижня воєнного стану.

Як пише BBC, глава держави пояснив своє рішення "відчайдушним пориванням як президента", але визнав, що воєнний стан "викликав у людей наляканість та незручності, за які потрібно вибачитися".

Юн Сок Йоль твердо пообіцяв не повторювати цю ситуацію і заявив, що готовий понести будь-яку політичну та юридичну відповідальність за свій вчинок.

Президент також додав, що довіряє завдання стабілізації країни своїй партії та уряду, хай навіть ціною власної відставки. При цьому добровільно йти з посади він наміру не має.

Політичні експерти вважають цей виступ останньою спробою Юн Сок Йоля зберегти владу в надії на те, що люди "забудуть та пробачать".