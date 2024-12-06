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Очільник керівної партії Південної Кореї заявив про необхідність відсторонення президента

З'явилися докази того, що Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан з політичних мотивів.

Очільник керівної партії Південної Кореї заявив про необхідність відсторонення президента
Протестувальник тримає плакат з вимогою імпічменту президента
Фото: EPA/UPG

Імпічмент президента Південної Кореї Юн Сок Йоля стає все більш імовірним: лідер керівної "Партії народовладдя", яка спершу виступала проти усунення глави держави, заявив про необхідність цього кроку.

Як пише The Guardian, Хан Донг Хун повідомив однопартійцям, що над країною нависла "велика небезпека" в тому разі, якщо президент вирішить знову вдатися до "екстремальних дій", як у випадку з оголошенням воєнного стану.

За словами парламентаря, з'явилися докази того, що Юн Сок Йоль планував арешт своїх опонентів під приводом порушення заборони на політичну діяльність під час спеціального правового режиму.

Опозиційна Демократична партія запланувала голосування щодо імпічменту президента на суботу. "Народовладівці", за словами їхнього очільника, змушені будуть підтримати цю ініціативу, "щоб захистити країну та її громадян".

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