У Південній Кореї планують оголосити імпічмент президенту

Законодавці Південної Кореї закликали до імпічменту президента країни Юн Сук Йоля після того, як він оголосив та скасував воєнний стан упродовж декількох годин.

Як пише Reuters, цей крок викликав найбільшу політичну кризу за десятиліття в четвертій за величиною економіці Азії.

Коаліція законодавців від опозиційних партій заявила, що планує запропонувати законопроект про імпічмент Юна в середу, та проголосувати за нього протягом 72 годин.

Один із депутатів коаліції Хван Ун Ха заявив, що парламент повинен зосередитися на негайному призупиненні діяльності президента, щоб якнайшвидше прийняти законопроект про імпічмент.

А лідер правлячої партії закликав звільнити міністра оборони Кім Йон Хюна та піти у відставку весь кабінет.

За кілька годин після оголошення воєнного стану парламент Південної Кореї, у якому були присутні 190 із 300 членів, одноголосно ухвалив пропозицію про скасування воєнного стану, включаючи всіх 18 присутніх членів від партії Юна. Тоді президент скасував цю декларацію.

Сьогодні у країні очікуються нові протести, а найбільша профспілкова коаліція Південної Кореї, планує провести мітинг у Сеулі та пообіцяли страйкувати, доки Юн Сук Йоль не піде у відставку.

Національна асамблея може оголосити імпічмент президенту, якщо за це проголосує більше двох третин депутатів. Потім розгляд проводиться конституційним судом, який може підтвердити його шляхом голосування шести з дев’яти суддів.Партія Юна контролює 108 місць у законодавчому органі з 300 депутатів.

Якщо Юн піде у відставку або буде усунений з посади, прем'єр-міністр Хан Дак Су займе посаду лідера до проведення нових виборів протягом 60 днів.