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США не знали про намір президента Південної Кореї Юн Сок Йоля оголосити воєнний стан

Держсекретар США відмовився сказати, чи вважає він рішення про введення воєнного стану виправданим чи ні.

США не знали про намір президента Південної Кореї Юн Сок Йоля оголосити воєнний стан
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати не знали про те, що президент Південної Кореї має намір оголосити воєнний стан, повідомляє Reuters.

Ентоні Блінкен додав, що він очікує найближчими днями поговорити зі своїм південнокорейським колегою.

Південнокорейська демократія є однією з найпотужніших історій у всьому світі. Дуже важливо, щоб будь-які суперечки, розбіжності, політичні розбіжності вирішувалися мирно та відповідно до верховенства права. Це те, що ми зараз бачимо. Ось що так важливо підтримувати", - зазначив Блінкен.

Держсекретар відмовився сказати, чи вважає він рішення про введення воєнного стану виправданим чи ні.

  • 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР", а вже за декілька годин анонсував його скасування.

  • А посольство України у Південній Кореї дало рекомендації українцям, які перебувають у цій країні. Громадянам України рекомендували у разі виходу на вулицю тримати при собі документи, що посвідчують особу та зберігати спокій.

  • Законодавці Південної Кореї закликали до імпічменту президента країни Юн Сок Йоля.
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