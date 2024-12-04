США не знали про намір президента Південної Кореї Юн Сок Йоля оголосити воєнний стан

Держсекретар США відмовився сказати, чи вважає він рішення про введення воєнного стану виправданим чи ні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Сполучені Штати не знали про те, що президент Південної Кореї має намір оголосити воєнний стан, повідомляє Reuters.

Ентоні Блінкен додав, що він очікує найближчими днями поговорити зі своїм південнокорейським колегою.

“Південнокорейська демократія є однією з найпотужніших історій у всьому світі. Дуже важливо, щоб будь-які суперечки, розбіжності, політичні розбіжності вирішувалися мирно та відповідно до верховенства права. Це те, що ми зараз бачимо. Ось що так важливо підтримувати", - зазначив Блінкен.

Держсекретар відмовився сказати, чи вважає він рішення про введення воєнного стану виправданим чи ні.