ЗМІ: корабель ВМС РФ обстріляв німецький патрульний гелікоптер над Балтійським морем

Корабель російського Військово-морського флоту випустив сигнальні боєприпаси по німецькому патрульному гелікоптеру над Балтійським морем, пише видання Die Welt.

Наразі невідомо, коли саме це сталося. Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок на полях засідання НАТО в Брюсселі коротко згадала про інцидент, однак жодних подробиць не повідомила.

Використання сигнальних боєприпасів поширене лише в екстрених ситуаціях. Бербок зазначила, що в Балтійському морі присутні кораблі ьіньового флоту, які намагають уникнути санкцій.

Також вона оголосила про посилення спостереження за трубопроводами та кабелями передачі даних у Балтійському морі. Причиною такого рішення є збільшення кількості гібридних атак з боку Росії та її партнерів.