Deutsche Wells: прийняття до НАТО частини України технічно можливе, питання в політичній волі союзників

Технічно врегулювати вступ лише частини України до НАТО можливо: за прикладом Німеччини до її об'єднання або ж деяких островів, що належать Франції та Великій Британії в Карибському і Тихому океані і які не є територією Альянсу відповідно до договору. Тому питання скоріше в тому, чи є в членів НАТО на це політична воля, особливо у США, пише Deutsche Welle.

Німеччина остерігається, що ризик втягнутим у військовий конфлікт через черговий напад Росії на Україну буде дуже високим. З цим не погоджується колишній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який вважає, що негайне прийняття до НАТО частини України може покласти край війні.

"Там, де є бажання, є способи знайти рішення. Але вам потрібен кордон, який визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – говорив він у жовтні.

Згоду на часткове прийняття України ще до завершення війни могли б дати Польща, Франція та країни Балтії.

На нинішньому засіданні міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі новий генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україні не потрібні нові дискусії про шляхи припинення вогню, а потрібно більше зброї та більше ППО.

Прохання запросити Україну до НАТО президент вніс до Плану перемоги, презентованого головним партнерам включно зі США у вересні. Зеленський сказав, що Україна розуміє неможливість вступу до Альянсу до завершення війни, але закликає запросити її, щоб чітко дати зрозуміти Росії євроатлантичну перспективу держави.

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