Болгарія на 10 років заборонила в'їзд російському олігарху

42-річний бізнесмен та його родина з 2022 року перебувають у санкційних списках України.

Болгарське контррозвідувальне агентство SANS внесло російського олігарха Антона Зінгаревича до списку персон нон ґрата та заборонило йому в'їзд на територію країни упродовж 10 років.

Як пише видання Euractiv, про обмеження щодо бізнесмена стало відомо після того, як запит до влади про можливість перебування Зінгаревича у Болгарії подав футбольний клуб "Ботев" із Пловдива, який належить олігарху.

Зінгаревич має подвійне громадянство Росії та Ізраїлю. У 2022 році Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти нього та його родини. Батько бізнесмена Борис Зінгаревич вважається одним із членів ближнього кола російського диктатора Путіна.

Зінгаревич-молодший став найбільш заможним та впливовим російський олігархом, проти якого Болгарія застосувала заборону на в'їзд. Країна досі не вдавалася до конфіскації активів чи коштів підсанкційних росіян. Футбольний клуб "Ботев" стверджує, що Зінгаревич продовжить його фінансування.