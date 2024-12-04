ЗМІ: суддя закрив федеральну справу щодо Гантера Байдена

В США федеральна справа Гантера Байдена щодо зброї була закрита суддею.
Про це повідомляє The Hill.
У короткому наказі федеральна суддя Меріеллен Норейка припинила всі судові провадження. Вона послалась на виконавчий акт про помилування, наданий президентом Джо Байденом.
Раніше спецпрокурор Девід Вайс заперечив будь-які твердження про політичну мотивацію переслідування Гантера Байдена. Він наголосив, що звинувачення у вибірковому переслідуванні є "недолугими".
Також Вайс виступив проти повного скасування обвинувачень. Спецпрокурор запропонував суду лише закрити справу, враховуючи помилування як остаточне рішення.
За словами Вайса, помилування не знімає з Гантера Байдена провини і не вказує на недоліки в обвинуваченні.
- У листопаді Гантер Байден також визнав себе винним у податкових звинуваченнях у федеральному суді Лос-Анджелеса. Його звинуватили в ухиленні від сплати податків на суму 1,4 мільйона доларів, зокрема через неправомірні відрахування від бізнесу. Він нібито витрачав готівку на речі, включно з автомобілями, наркотиками та повіями.
- Президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера за звинуваченнями в незаконному зберіганні зброї та ухиленні від сплати податків, що стало незвичайним порушенням обіцянки лідера не використати виконавчу владу для цього.
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Вирок Гантеру Байдену мали винести 12 грудня в Делавері у справі про вогнепальну зброю та через чотири дні в Каліфорнії у справі про податки.
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Йому загрожувало максимальне ув’язнення строком на 25 років у справі про вогнепальну зброю, заявили прокурори після пред’явлення йому звинувачення. Податкові звинувачення передбачали максимальний термін ув'язнення до 17 років. Однак покарання, винесені в обох випадках, вважалися ймовірно менш суворими.