ЗМІ: суддя закрив федеральну справу щодо Гантера Байдена

В США федеральна справа Гантера Байдена щодо зброї була закрита суддею.

Про це повідомляє The Hill.

У короткому наказі федеральна суддя Меріеллен Норейка припинила всі судові провадження. Вона послалась на виконавчий акт про помилування, наданий президентом Джо Байденом.

Раніше спецпрокурор Девід Вайс заперечив будь-які твердження про політичну мотивацію переслідування Гантера Байдена. Він наголосив, що звинувачення у вибірковому переслідуванні є "недолугими".

Також Вайс виступив проти повного скасування обвинувачень. Спецпрокурор запропонував суду лише закрити справу, враховуючи помилування як остаточне рішення.

За словами Вайса, помилування не знімає з Гантера Байдена провини і не вказує на недоліки в обвинуваченні.

У листопаді Гантер Байден також визнав себе винним у податкових звинуваченнях у федеральному суді Лос-Анджелеса. Його звинуватили в ухиленні від сплати податків на суму 1,4 мільйона доларів, зокрема через неправомірні відрахування від бізнесу. Він нібито витрачав готівку на речі, включно з автомобілями, наркотиками та повіями.

Президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера за звинуваченнями в незаконному зберіганні зброї та ухиленні від сплати податків, що стало незвичайним порушенням обіцянки лідера не використати виконавчу владу для цього.