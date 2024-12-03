США запровадили санкції проти юридичних осіб і суден, які транспортують іранську нафту

Мінфін США запроваджує нові санкції проти Ірану. Ідеться про 35 юридичних осіб і суден, пов'язаних із перевезенням іранської нафти.

Про це ідеться у заяві Мінфіеу США.

"США запроваджують санкції щодо 35 юридичних осіб і суден, які відіграють важливу роль у незаконному транспортуванні іранської нафти на зарубіжні ринки. Доходи від нафти забезпечують іранський режим ресурсами для фінансування своєї ядерної програми. програму, розробляти передові безпілотники та ракети та надавати постійну фінансову та матеріальну підтримку терористичній діяльності своїх поплічників", — йдеться в заяві.

"Іран продовжує спрямовувати доходи від торгівлі нафтою на розвиток своєї ядерної програми, на технології створення балістичних ракет і БПЛА, а також на спонсорування регіональних терористичних угруповань, що становить ризик ще більшої дестабілізації в регіоні", — заявив в. о. заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт.

Під санкції потрапили судна під прапорами різних країн, що перевозять нафту, зокрема самого Ірану, Гондурасу, Белізу і Панами. До санкційних списків внесено компанії з ОАЕ, Панами, Індії, КНР та низки інших країн. Зокрема, санкції ввели проти української компанії Lightship Management Ltd.

У жовтні Мінфін США оголосив про санкції щодо п'яти компаній та їхніх танкерів, що перевозять іранську нафту і нафтопродукти, виручка від продажу яких, за даними американської влади, йшла, зокрема, на фінансування хуситів і їхніх атак на Близькому Сході.

Санкції було накладено на Changtai Shipping Ltd та її танкер Kapok, на Motionavigations Ltd та її танкер Kukki (обидві компанії зареєстровано на Маршаллових островах), а також на Indo Gulf Ship Management LLC з ОАЕ, яке було оператором останнього судна.

Також до SDN-List внесено зареєстровані в ОАЕ Eco Max Trading FZE, Eco Max FZE і пов'язані з ними танкери Marbel, Trophy, Onyx, Liana, Gratia та Juvenis.

Персональні санкції запроваджено проти керівника і бенефіціара Motionavigations Ltd, Eco Max FZE і Eco Max Trading FZE — громадянина України Євгена Скрябіна, який мешкає в ОАЕ, а також проти топменеджменту Indo Gulf Ship Management громадян Індії Рахула Раттанлала Варіку (Rahul Rattanlal Warikoo Rattanlal) та Діпанкара Мохана Кеота (Dipankar Mohan Keot).