Пивоварна компанія Carlsberg виходить із російського ринку

Данська пивоварна компанія Carlsberg продасть свої активи в російській компанії "Балтика" за $320 млн, що дасть змогу залишити російський ринок.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представників компанії.
Очікується, що угода буде закрита найближчими днями.
Компанія не підтвердила суму угоди, проте за даними агентства, вона становить 34 мільярди рублів (320,75 мільйона доларів).
- Одразу після початку війни в Україні Carlsberg оголосила про намір продати своє дочірнє підприємство "Балтика" у Росії. Покупця було знайдено в червні 2023 року, але через місяць Путін розпорядився тимчасово заарештувати частку Carlsberg в "Балтиці" і передати активи компанії під управління Росмайна.
- На початку жовтня 2023 року данська компанія розірвала ліцензійні угоди щодо своїх брендів у РФ, які дозволяли "Балтиці" виробляти та продавати продукцію Carlsberg.
- Гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив, що компанія розірвала всі зв'язки зі своїм бізнесом у Росії та відмовляється від угоди з урядом РФ. "Вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм зробити так, щоб це виглядало законним", – наголосив він.