Пивоварна компанія Carlsberg виходить із російського ринку

Carlsberg продасть свої активи в російській компанії "Балтика".

Данська пивоварна компанія Carlsberg продасть свої активи в російській компанії "Балтика" за $320 млн, що дасть змогу залишити російський ринок.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представників компанії.

Очікується, що угода буде закрита найближчими днями.

Компанія не підтвердила суму угоди, проте за даними агентства, вона становить 34 мільярди рублів (320,75 мільйона доларів).