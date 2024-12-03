Рютте: НАТО не може допустити, щоб Росія використала проти України зиму як зброю

НАТО не може допустити, щоб зима була використана як зброя проти України, тому потрібно зробити більше для посилення української протиповітряної оборони.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає "Інтерфакс-Україна".

"І я дійсно хочу запевнити вас, що союзники з вами. Ми повинні зробити кілька речей. По-перше, ми повинні переконатися, що допомагаємо вам підтримувати енергосистему та енергетичну інфраструктуру якомога краще. Ми не можемо допустити, щоб зима в Україні стала зброєю, і сьогодні вранці ми обговорювали це з Тоні Блінкеном та іншими", - сказав Рютте під час зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Брюсселі.

Рютте зазначив, що в питанні ППО необхідно зробити ще більше, аби переконатися, що Україна перебуває в максимальній безпеці.

Він додав, що необхідно продовжувати працювати над наданням військової допомоги Україні.