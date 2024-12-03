​Сибіга та Блінкен підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США

Він передбачає 825 мільйонів доларів підтримки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Державний секретар США Ентоні Блінкен підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів США.

"Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки", - йдеться в повідомленні.