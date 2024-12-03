​Сибіга та Блінкен підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Державний секретар США Ентоні Блінкен підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до 825 мільйонів доларів США.
"Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки", - йдеться в повідомленні.
- Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав посилити ППО для України, аби не допустити, щоб зиму використовували як зброю.
- За даними Міненерго, від жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Лише цього року через удари було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.
- Під час останніх двох атак Росія застосувала проти нашої енергосистеми понад 200 ракет і стільки ж ударних БпЛА.
- Зараз в Україні діють графіки відключень світла після пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.