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Посольство України у Південній Кореї дало рекомендації українцям, які перебувають у цій країні

Громадянам України рекомендовано у разі виходу на вулицю тримати при собі документи, що посвідчують особу та зберігати спокій.

Посольство України у Південній Кореї дало рекомендації українцям, які перебувають у цій країні
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголошує воєнний стан
Фото: EPA/UPG

Посольство України у Південній Кореї звернулось до громадян України у зв’язку з оголошенням надзвичайного/воєнного стану в Республіці Корея.

“Просимо громадян України, які перебувають на території Кореї, дотримуватися інструкцій місцевих органів влади, утриматися від участі у масових заходах, зокрема політичного характеру, та стежити за офіційними повідомленнями через канали Посольства України в Республіці Корея”, - йдеться у повідомленні.

Громадянам України рекомендовано у разі виходу на вулицю тримати при собі документи, що посвідчують особу та зберігати спокій.

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У разі необхідності українці можуть звертатися на гарячу лінію Посольства України для отримання допомоги чи консультації (+82 10 7227 5696).

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