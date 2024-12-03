Посольство України у Південній Кореї дало рекомендації українцям, які перебувають у цій країні

Посольство України у Південній Кореї звернулось до громадян України у зв’язку з оголошенням надзвичайного/воєнного стану в Республіці Корея.
“Просимо громадян України, які перебувають на території Кореї, дотримуватися інструкцій місцевих органів влади, утриматися від участі у масових заходах, зокрема політичного характеру, та стежити за офіційними повідомленнями через канали Посольства України в Республіці Корея”, - йдеться у повідомленні.
Громадянам України рекомендовано у разі виходу на вулицю тримати при собі документи, що посвідчують особу та зберігати спокій.
У разі необхідності українці можуть звертатися на гарячу лінію Посольства України для отримання допомоги чи консультації (+82 10 7227 5696).
- Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР".
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Раніше Північна Корея заявила, що збирається “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, а згодом підірвала дороги, що з'єднують обидві країни.
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У вересні стало відомо, що Північна Корея планувала внесення змін до конституції країни і визнання Південної Кореї "головним ворогом".
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Перед цим президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини.
- Аналітики підрахували, що потенційна війна між Південною Кореєю та КНДР коштуватиме для глобальної економіки вдвічі дорожче, ніж вторгнення Росії в Україну.