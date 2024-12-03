МВС Грузії: на акціях в адміністративному порядку затримали 293 особи

За звинуваченням у нападі на поліцейського та заподіянні шкоди майну затримано 5 осіб.

В Грузії на акціях в адміністративному порядку затримали 293 особи

Заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе розповів, скільки громадян було затримано під час акцій протесту.

Про це повідомляє Sova News.

“На даному етапі в адміністративному порядку затримано 293 особи. Серед затриманих до Тбіліського міського суду вже подано матеріали адміністративної справи 108 осіб, з них щодо 89 осіб завершено діловодство”, - заявив Дарахвелідзе.

При цьому з 89 завершених справ штрафи було застосовано до 43 осіб, до 41 особи застосовано адміністративний арешт, вони відбувають його у різних ізоляторах тимчасового тримання. Крім того, щодо 5 осіб винесено попередження.

Він додав, що за звинуваченням у нападі на поліцейського та заподіянні шкоди майну затримано 5 осіб.

Дарахвелідзе підкреслив, що МВС Грузії “негайно і суворо відреагує на протизаконні дії”.

Він також повідомив, що під час мітингів на проспекті Руставелі постраждали 143 поліцейські, троє з яких проходять лікування.

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