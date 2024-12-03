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МВС Грузії: на акціях в адміністративному порядку затримали 293 особи

За звинуваченням у нападі на поліцейського та заподіянні шкоди майну затримано 5 осіб.

МВС Грузії: на акціях в адміністративному порядку затримали 293 особи
В Грузії на акціях в адміністративному порядку затримали 293 особи
Фото: newsgeorgia.ge

Заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе розповів, скільки громадян було затримано під час акцій протесту.

Про це повідомляє Sova News.

“На даному етапі в адміністративному порядку затримано 293 особи. Серед затриманих до Тбіліського міського суду вже подано матеріали адміністративної справи 108 осіб, з них щодо 89 осіб завершено діловодство”, - заявив Дарахвелідзе.

При цьому з 89 завершених справ штрафи було застосовано до 43 осіб, до 41 особи застосовано адміністративний арешт, вони відбувають його у різних ізоляторах тимчасового тримання. Крім того, щодо 5 осіб винесено попередження.

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Він додав, що за звинуваченням у нападі на поліцейського та заподіянні шкоди майну затримано 5 осіб.

Дарахвелідзе підкреслив, що МВС Грузії “негайно і суворо відреагує на протизаконні дії”.

Він також повідомив, що під час мітингів на проспекті Руставелі постраждали 143 поліцейські, троє з яких проходять лікування.

Події у Грузії

  • 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.

  • Того ж дня грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

  • Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.

  • Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.

  • Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.

  • Грузини знову вийшли на акції протесту в країні. Президентка закликала МВС утриматися від розгону мітингувальників. Однак силовики таки розігнали акцію протесту опозиції і затримали понад сотню учасників. 

  • Тоді президентка Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

  • Уночі 2 грудня з протестів у Грузії до лікарень доставили 37 людей. До сьомої ранку поліція та спецназ “зачистили” від протестувальників проспект Руставелі у Тбілісі.
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