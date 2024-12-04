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Словацькі депутати зібралися в Москву за бюджетні кошти

Ультраправі вже погодили візит зі спікером парламенту.

Словацькі депутати зібралися в Москву за бюджетні кошти
Парламент Словаччини
Фото: Мережа X

Представники ультраправої Словацької національної партії в парламенті країни заявили про намір 10 січня поїхати до Москви.

Як пише "Українська правда", лідер націоналістів Андрей Данко вже отримав схвалення вояжу до країни-агресора від виконувача обов'язків спікера Петера Жиги - тобто візит буде здійснено не за власні кошти депутатів, а фінансуватиметься із державного бюджету Словаччини.

Усього делегація складатиметься із семи парламентарів, проте остаточний список ще не складено. Але вже відомо, що ультраправі збираються зустрітися з вірними слугами путінського режиму та рупорами пропаганди - очільником Думи В'ячеславом Володіним та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також запланована розмова з міністром промисловості Денисом Мантуровим про "співпрацю в енергетичному секторі". 

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