Словацькі депутати зібралися в Москву за бюджетні кошти

Представники ультраправої Словацької національної партії в парламенті країни заявили про намір 10 січня поїхати до Москви.

Як пише "Українська правда", лідер націоналістів Андрей Данко вже отримав схвалення вояжу до країни-агресора від виконувача обов'язків спікера Петера Жиги - тобто візит буде здійснено не за власні кошти депутатів, а фінансуватиметься із державного бюджету Словаччини.

Усього делегація складатиметься із семи парламентарів, проте остаточний список ще не складено. Але вже відомо, що ультраправі збираються зустрітися з вірними слугами путінського режиму та рупорами пропаганди - очільником Думи В'ячеславом Володіним та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також запланована розмова з міністром промисловості Денисом Мантуровим про "співпрацю в енергетичному секторі".