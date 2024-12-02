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Зеленський увів санкції проти російських розробників і постачальників дронів та їх компонентів

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Зеленський увів санкції проти російських розробників і постачальників дронів та їх компонентів
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО від 2 грудня «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Текст указу і перелік підсанкційних фізичних та юридичних осіб оприлюднили на сайті глави держави.

У вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що санкції стосуються тих, хто працює на російську військову систему. 

«Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів», - сказав український президент.

Санкції торкнулися 57 фізичних і 52 юридичних осіб. 

У переліку – фірми «Технопорт», Міжрегіональний науково-освітній центр світового рівня «МореАгроБіоТех», «Уралдронзавод», Симбірське конструкторське бюро Піранья, «ОКБ безпілотного авіабудування», Центр комплексних безпілотних рішень, «Російський Дрон Рейсинг – Груп» та інші.

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