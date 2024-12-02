На Дніпропетровщині троє людей постраждали від російських обстрілів

Є поранені у Нікопольському і Криворізькому районах.

2 грудня два райони Дніпропетровщини потрапили під російський обстріл, є поранені.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Так, у Нікопольському ворог бив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Використовував дрони-камікадзе та артилерію і скинув боєприпас із БпЛА.

У результаті атаки постраждала одна людина. Також пошкоджені багатоповерхівка і вісім приватних будинків, чотири господарські споруди, гараж, легковик та мікроавтобус, гімназія, магазин і заправка. Зачепило лінії електропередач та газогін.

Ввечері гучно було у Кривому Розі. Через атаку на Криворізький район постраждали двоє людей.

«85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. 53-річному – медичну допомогу надали на місці», - додав Лисак.

У районі зруйновані два дачні будинки, ще один – пошкоджений. Понівечений мікроавтобус.