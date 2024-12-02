Окупація мовою цифр. Статистика без прикрас

Спиратися на цифри, які публічно озвучує окупаційна влада Донецької області, – це гірше за аналітику по астрології. Суцільний ретроградний Меркурій. Так в квітні 2024 року Пушилін наголосив, що населення Маріуполя майже дорівнює кількості населення станом на січень 2022 року (тобто до початку вторгнення). Ця цифра має бути в проміжку між 400 та 500 тисячами в такому випадку, аби “майже” було чогось варте.

Фото: EPA/UPG

В грудні, після заяви Захарової про те, що “кожен третій українець повернувся додому (читай – в окупацію), гауляйтер Маріуполя Моргун наче заявив про 320 тисяч маріупольців та 200 тисяч тих, хто повернувся.

Де поділися ще 100 тисяч, які в квітні повернув Пушилін – невідомо. Зникли. Раптом.

Але це ще не всі цікаві цифри, якщо дістати їх з шухляди пам’яті.

У 2022 році Пушилін наголошував, що в Маріуполі залишилось 220 тисяч маріупольців. Вже у 2023 він та Моргун зійшлись на цифрі 280 тисяч маріупольців в Маріуполі. А в 2024 за твердженням Моргуна повернулось ще 200 тисяч. Тобто населення Маріуполя має бути 280+200=480 тисяч. Лише маріупольців без росіян та військових окупантів.

Питання “де вони брешуть” – не питання.

Це просто яскрава ілюстрація, як росіяни та їх посіпаки жонглюють цифрами в публічному просторі. При тому, аби у вас не склалось хибне враження, вони цілком володіють реальними цифрами. Від кількості абонентів отримувачів комунальних послуг до кількості пенсіонерів, що оформили та отримують російську пенсію в межах окупованої території. Але навіть частково їх озвучуючи – все одно пруть. Як з цифрами щодо школярів в Маріуполі, де цифру свідомо занижено. Нащо? Маємо припущення, що просто взяли цифру не початку навчального року, а його закінчення навесні. Або це цифра дійсно про маріупольських дітей без урахування росіян (хоча такий окремий облік ми не зустрічали поки. Але це не означає, що його не може існувати).

Тому всі цифри від росіян без посилання на їх джерела (а у випадку зі школами – навіть з посиланням) відверто маніпулятивні та спираються на середні дані припливів та відпливів Азовського моря. Не інакше.

Діти. Єдина точна демографічна статистика, яка відображає кількість та тенденції демографії в окупації – статистика дітей в школах. Чому? Тому що вона спирається на фіксацію реального відвідування дітьми закладу освіти протягом сталого періоду. З перевіркою причин та терміну відсутності та відповідних корегувань в разі вибуття (виїзду) за межі населеного пункту.

Отже до цифр.

На перше вересня 2024 року в Маріуполі кількість школярів (з першого до випускного класу) складає 22,5 тисячі дітей. Точну кількість / розподіл маріупольських та російських дітей зробити складно, проте наведемо тенденції.

У вересні 2023 року в маріупольські школи пішло 15 тисяч дітей. З них 11,5 тисяч дітей – маріупольці 3,5 тисячі дітей – російські. Цей роздільний облік проводився через введення інституту “помічник директора з виховальної роботи” – тобто введення в школах посади головного за ідеологічний контроль та обробку дітей. Протягом навчального року 2023-2024 року додалось ще 2 тисячі дітей – росіян.

Отже, вже у навчальному році 2024-2025 до школярів додалось ще майже 5,5 дітей. Ми не можемо стверджувати, маріупольських чи російських через відсутність обліку цього року. Але наші джерела в галузі освіти кажуть, що це 40 на 60. 40 відсотків маріупольських, 60 – російських через зростання іпотечного придбання житла.

Тому, можемо з умови певної похибки на рівні 10-15 відсотків (що не є суттєвою за поточних умов) можемо стверджувати, що в Маріуполі в школах зараз мінімум 13,7 тисяч українських дітей шкільного віку, що навчаються в школах. Одразу варто додати, що з урахуванням дітей дошкільного віку, загальна кількість дітей складає 16-17 тисяч осіб.

Доросле населення. Маючи перші точні цифри давайте рахувати далі. За умови реалій Маріуполя, через високу поточну смертність та головне – смертність під час блокади Маріуполя – ми беремо за основу формулу, що на кожні дві дитини припадає троє дорослих першого ступеня близькості (мама / тато) економічно-активного віку. Тому на 13,7 тисяч дітей в школах припадає щонайменше 20,5 тисяч дорослих економічно-активного віку. Залишається доросле населення, що не має дітей (молодь + дорослі) або мають дітей позашкільного віку.

Навіть якщо припустити, що їхня кількість дорівнює кількості дорослих зі школярами, то всього економічно-активного населення в Маріуполі (саме маріупольців) на сьогодні щонайбільше 40-45 тисяч.

Залишається відкритим питання людей пенсійного віку. За офіційними даними, за друге півріччя 2022 – 2023 рік в Маріуполі подали / оформили російську пенсію близько 80 тисяч осіб. Одразу наголошу, що тут завелика кількість “мертвих душ” вже на початку. Бо за рахунок зловживань та корупції маріупольці, наближені до влади, примудрились оформляти пенсії на тисячі “мертвих душ”, користуючись наявними українськими даними.

Враховуючи зависокий рівень смертності та демографічні коливання (виїзд-повернення), в Маріуполі зараз фізично отримують пенсію за внутрішніми звітами окупаційної влади близько 70 тисяч осіб щомісяця.

Навіть беручи ці цифри за базис, максимальний рівень дорослого населення в Маріуполі складає 110 тисяч осіб.

Загальне населення складає 110 тис. дорослих + 17 тис. дітей – 117 тисяч осіб.

Для повноти та об’єктивності треба зазначити, що до населення ще додаються «кочівники». Це від 30 до 40 тисяч людей, які протягом 2024 року перебували в місті від одного до чотирьох місяців, необхідних для переоформлення нерухомості за вимогами окупантів. Середній час оформлення становить 3 місяці. До того ж після оформлення люди реєстрували у всіх абонентських службах своє домогосподарство, що безумовно призвело до завищення статистики окупантів з одного боку. З іншого, постійне перебування +30 тисяч не могло не створити ілюзію натовпу повернення.

Тому в певні періоди часу одночасне перебування маріупольців становило до 160 тисяч осіб. Без врахування росіян та військових. Ще важлива деталь – це максимум можливостей в Маріуполі з огляду на наявність житла.

Про що це каже? Про не дуже приємну синусоїду. Тому що на початок окупації у 2022 році кількість мешканців складала до 120 тисяч осіб. Потім ми спостерігали поступове зменшення, яке дійшло до майже 80-90 тисяч осіб. Зараз бачимо знову зростання.

Окремо хочу наголосити, що зростання відбувається в першу чергу за рахунок повернення людей з території Росії. Ті, кого було депортовано, а також ті, хто виїхав сам з отриманням відповідних статусів біженців з обмеженням на повернення, – повертаються через закінчення строків таких обмежень. За інформацією наших інсайдерів – це домінуюча кількість тих, що повертаються. Однак, це не виключає значну кількість тих, хто повертається з евакуації в Україну та ЄС. Особливо пенсіонери, включно з тими, хто виїхав вже у 2023-2024 роках.

Така статистика щодо українців в окупованому Маріуполі. Без тотального оцінювання або емоційних висновків. Просто для розуміння ситуації та трендів. Висновки будуть потім, але точно будуть.