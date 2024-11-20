У Маріуполі дітей з проукраїнськими поглядами відправляють на "лікування" у психіатричні лікарні, — спротив

Також окупанти "полюють" на людей без російського паспорта.

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Під приводом виявлення порушників кремлівського міграційного законодавства, окупанти розпочали чергову хвилю фільтраційних заходів серед цивільного населення Маріуполя", — ідеться у повідомленні.

Рейди проходять здебільшого на дрібних приватних підприємствах, де окупанти виявляють людей, які не мають російського паспорта і затримують їх до так званого "з’ясування обставин", здебільшого на 30 діб.

"Нещодавно окупанти вдалися до "виявлення" порушників і неблагонадійних серед неповнолітніх. Лише цього року в Донецькій області російські окупанти взяли на облік 263 дітей. Серед них — 16 осіб, яких вони вважають "екстремістами", кажуть у ЦНС.

Здебільшого, "екстремістами" росіяни вважають дітей з проукраїнськими поглядами. Такі неповнолітні потрапляють на примусове обстеження або навіть лікування до психіатричних закладів.

"Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих допомагати Силам оборони України зупинити свавілля ворога", — ідеться у повідомленні.