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Боєприпаси для HIMARS та амуніція: США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України

Вартість нового пакету допомоги близько $275 мільйонів.

Боєприпаси для HIMARS та амуніція: США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України
Президент США Джо Байден
Фото: EPA

Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України на суму близько $275 мільйонів. 

Про це ідеться на сайті Пентагону. 

У Міноборони США зазначили, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію. Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

У новий пакет допомоги від США увійшли боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння. Зокрема:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 60-мм та 81-мм мінометні міни;
  • безпілотники;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запасні частини та допоміжне обладнання.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація Джо Байдена відправить та дозволить Україні використовувати американські протипіхотні міни для боротьби з російськими військами.

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