Боєприпаси для HIMARS та амуніція: США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України

Вартість нового пакету допомоги близько $275 мільйонів.

Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України на суму близько $275 мільйонів.

Про це ідеться на сайті Пентагону.

У Міноборони США зазначили, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію. Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

У новий пакет допомоги від США увійшли боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння. Зокрема:

боєприпаси для HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм та 81-мм мінометні міни;

безпілотники;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини та допоміжне обладнання.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація Джо Байдена відправить та дозволить Україні використовувати американські протипіхотні міни для боротьби з російськими військами.