У Румунії викрили шахраїв, які підробляли документи для росіян, українців і жителів Молдови

У Румунії викрили величезну мережу, що займалася виготовленням підроблених документів для росіян, українців та жителів Молдови.

Як пише Digi24, серед обвинувачених є і посадовці двох мерій у Ботошані. Шахраї шукали нежилі будинки, власники яких померли або знаходяться поза межами країни, та прописували там "клієнтів". Згодом за допомогою державних службовців виготовляли документи, що посвідчують особу іноземців.

Зокрема щонайменше 10 тисяч громадян інших національностей проживали "на папері" в селі на кордоні повітів Ботошані та Сучава.

Прокуратура Румунії провела 90 обшуків.

У деяких документах змінювали ім’я, дату народження або інші дані людей, які платили. Лише в одній комуні з Ботошані було виготовлено 10 000 таких документів.

За видачу посвідчень особи шахраї отримували від 350 до 400 євро.