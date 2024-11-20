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США відправлять Україні протипіхотні міни, — очільник Пентагону

Відповідне рішення пов'язане зі зміною тактики росіян.

США відправлять Україні протипіхотні міни, — очільник Пентагону
Ллойд Остін, скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація Джо Байдена відправить та дозволить Україні використовувати американські протипіхотні міни для боротьби з російськими військами.

Про це пише The Guardian.

За словами глави Пентагону, наразі на полі бою лідирують російські наземні війська, а не бронетранспортери. Саме тому Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля з боку росіян".

"Наземні міни, які ми хотіли б надати їм це міни, які не є стійкими, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самопідриваються, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно", – сказав Остін.

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