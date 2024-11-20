США відправлять Україні протипіхотні міни, — очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація Джо Байдена відправить та дозволить Україні використовувати американські протипіхотні міни для боротьби з російськими військами.
Про це пише The Guardian.
За словами глави Пентагону, наразі на полі бою лідирують російські наземні війська, а не бронетранспортери. Саме тому Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля з боку росіян".
"Наземні міни, які ми хотіли б надати їм це міни, які не є стійкими, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самопідриваються, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно", – сказав Остін.
- Пентагон надішле Україні зброї на щонайменше 275 мільйонів доларів, оскільки адміністрація Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.