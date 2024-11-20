ОВА: село на Чернігівщині два дні поспіль перебуває під масованим обстрілом армії РФ

Армія РФ упродовж двох днів завдає ударів з мінометів, танків, дронів по одному з сіл Новгород-Сіверської громади Чернігівщини.

Фото: В'ячеслав Чааус

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Два дні поспіль росіяни обстрілюють село в Новгород-Сіверській громаді. Гатять з мінометів та дронів. Завдають танкових ударів", — пише Чаус.

Фото: В'ячеслав Чааус

Внаслідок атаки ворога знищені два будинки, пошкоджені будівлі церкви та дитячого садочка.

Фото: В'ячеслав Чааус

Інформація про постраждалих не надходила.

За добу ворог 5 разів обстріляв територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 22 вибухи. У Прилуках через ворожу атаку поранений чоловік.