У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: село на Чернігівщині два дні поспіль перебуває під масованим обстрілом армії РФ

Пошкоджені будівлі церкви та дитячого садочка

ОВА: село на Чернігівщині два дні поспіль перебуває під масованим обстрілом армії РФ
обстріли Чернігівщини
Фото: В'ячеслав Чааус

Армія РФ упродовж двох днів завдає ударів з мінометів, танків, дронів по одному з сіл Новгород-Сіверської громади Чернігівщини.

Фото: В'ячеслав Чааус

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Два дні поспіль росіяни обстрілюють село в Новгород-Сіверській громаді. Гатять з мінометів та дронів. Завдають танкових ударів", — пише Чаус.

Фото: В'ячеслав Чааус

Внаслідок атаки ворога знищені два будинки, пошкоджені будівлі церкви та дитячого садочка.

Фото: В'ячеслав Чааус

Інформація про постраждалих не надходила. 

За добу ворог 5 разів обстріляв територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 22 вибухи. У Прилуках через ворожу атаку поранений чоловік. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies