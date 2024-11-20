​СБУ та НАБУ викрили посадовців ЗСУ, які "переплатили" 27 млн грн на закупівлі запчастин до бойових літаків

Вони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

Контррозвідка Служби безпеки та детективи Національного аникорупційного бюро викрили на корупції двох посадовців Командування Сил логістики Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету 27,3 млн грн збитків.

Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника. Для її перемоги у тендері вони залучили ще декілька афілійованих фірм, у тому числі з іноземною реєстрацією.

"У такий спосіб посадовці створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з «потрібною» компанією. За наявними даними, отриманий «надприбуток» учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм", - зазначили в СБУ.

Наразі обом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.