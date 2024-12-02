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Шольц із Зеленським відвідали поранених захисників України

Президент вручив нагороди медикам та військовим. 

Шольц із Зеленським відвідали поранених захисників України
Олаф Шольц під час візиту до України відвідав поранених військових
Фото: сайт президента України

Німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту до України разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали поранених захисників. 

Ці військові отримали поранення під час захисту держави в Луганській, Харківській, Донецькій та Сумській областях, йдеться на сайті президента. Військові подякували канцлеру за допомоги від ФРН, зокрема системи протиповітряної оборони. 

Олаф Шольц побажав воїнам якнайшвидшого одужання.

Зеленський нагородив медиків орденами "За заслуги" III ступеня і медалями "За врятоване життя". 

"Дякую за роботу. Складна робота, яка поза медіа та поза ефірами. Але дуже важлива, бо ви повертаєте до життя наших хлопців. Дякую і бережіть себе", – прокоментував він. 

Отримали ордени "За мужність" ІІІ ступеня і військові Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. 

  • Візит канцлера ФРН до Києва не був анонсований, а минулого разу він відвідував Україну в 2022 році. Поїздка відбулася через декілька тижнів після дзвінка Шольца Володимиру Путіну. Канцлер назвав це "неприємною, але необхідною розмовою".
  • Минулого тижня Шольц говорив із Володимиром Зеленським, але про підготовку його поїздки нічого відомо не було.
  • Незабаром Шольц боротиметься за крісло канцлера на виборах.
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