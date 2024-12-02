Шольц із Зеленським відвідали поранених захисників України

Олаф Шольц під час візиту до України відвідав поранених військових

Німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту до України разом із президентом Володимиром Зеленським відвідали поранених захисників.

Ці військові отримали поранення під час захисту держави в Луганській, Харківській, Донецькій та Сумській областях, йдеться на сайті президента. Військові подякували канцлеру за допомоги від ФРН, зокрема системи протиповітряної оборони.

Олаф Шольц побажав воїнам якнайшвидшого одужання.

Зеленський нагородив медиків орденами "За заслуги" III ступеня і медалями "За врятоване життя".

"Дякую за роботу. Складна робота, яка поза медіа та поза ефірами. Але дуже важлива, бо ви повертаєте до життя наших хлопців. Дякую і бережіть себе", – прокоментував він.

Отримали ордени "За мужність" ІІІ ступеня і військові Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби.