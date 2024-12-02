Представник ГУР: контингентом КНДР у Росії командують три генерали

За інформацією Головного управління розвідки міноборони України, контингентом військ Північної Кореї у Росії командують три генерали. Їх максимально приховують і охороняють, розповів представник ГУР Андрій Черняк проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Ці генерали перебувають у закритих таборах і для них проводять підготовку. Але намагаються їх максимально заховати, сказав Черняк, коментуючи дані Wall Street Journal щодо того, що командувати військами КНДР у Росії Пхеньян відправив топгенерала.

В обмін на особливий склад Північна Корея просила в Росії "абсолютно все" від ядерних технологій до їжі.

"Коли були переговори про те, щоб Північна Корея надавала своїх військовослужбовців, своє озброєння і техніку, вони просили в Росії абсолютно все. Це починалося від якихось ядерних технологій і закінчувалося елементарним постачанням рису, продовольства і всіх необхідних товарів. Ми чудово розуміємо, в яких умовах живуть у Північній Кореї, тому їм треба абсолютно все. Вони можуть поділитися людьми, яких, в принципі, їм не шкода. Так само як росіянам не шкода своїх людей. Вони можуть поділитися якоюсь зброєю. Натомість вони дають людей і потім отримують висококласних підготовлених фахівців для того, щоб вони навчили мільйонну армію вести бойові дії в сучасних умовах", – пояснив Черняк.

Він також додав, що станом на зараз відомо про використання не менше 60 ракет КНДР по території України. Вони – застарілі, але все рівно становлять небезпеку.

"Тому що загинути від ракети виробництва 24 року, чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями різниці немає. Ці ракети, ці поставки становлять теж дуже серйозну небезпеку для промисловості України, для населення України, абсолютно для всіх", – пояснив представник ГУР.