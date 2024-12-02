Генштаб: тижнева кількість атак значно зросла, Курахівський майже зрівнявся з Покровським

Саме на ці два напрямки припала найбільша активність ворога.

Протягом тижня відбулося 1412 бойових зіткнень. Росія зосереджує основні зусилля на Покровському, Лиманському, Курахівському, Времівському напрямках. Ворог завдав 12 ракетних ударів (126 ракет), 327 авіаударів (424 КАБи), провів понад 31 000 обстрілів (891 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському було 49 атак у районах населених пунктів Кудіївка, Глибоке, Козача Лопань, Вовчанськ і Тихе. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському Сили оборони відбили 112 атак біля Колісниківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Зеленого Гаю.

На Лиманському відбили 87 атак росіян. Ворог концентрував зусилля у районах Греківки, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки і в Серебрянському лісі.

На Сіверському захисники відбили одну атаку у районі Григорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 48 атак у районах Часового Яру, Ступочок, проводили атаку в районі Білої Гори.

На Торецькому ворог провів 50 безрезультатних атак неподалік Деліївки, Дружби, Нелипівки, Щербинівки, Торецька.

На Покровському напрямку захисники відбили 342 атаки окупантів. Основі зусилля росіяни зосереджували у районі населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Чумацьке, Новий Труд і Жовте.

На Курахівському Сили оборони відбили 341 атаку у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальне, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка.

На Времівському відбили 126 атак у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольске, Розлив, Сухі Яли, Велика Новосілки, Роздольне, Новодарівка.

На Оріхівському ворог двічі атакував позиції у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському протягом тижня була 31 безрезультатна атака.