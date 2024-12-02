На Київщині через атаку дронів горів склад сільськогосподарського підприємства

У Київській області внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа - горів склад підприємства.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що в області повітряна тривога оголошувалася двічі і тривала всю ніч. Працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Прямих влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. Але через падіння уламків виникла пожежа.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа ліквідована", - повідомив Кравченко.

Атака Росії 2 грудня

У ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну 110-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку в Тернополі. Є постраждалі та загиблий.