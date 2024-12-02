Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
До Києва з неоголошеним візитом прибули високопосадовці ЄС
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Кольорові свічки, молитви в темряві й літургія в рожевому. Чого ми не знаємо про Адвент
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
Будівництво сучасної оборонної системи біля Запоріжжя майже завершене, – Іван Федоров
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині через атаку дронів горів склад сільськогосподарського підприємства

Постраждалих немає. 

На Київщині через атаку дронів горів склад сільськогосподарського підприємства
Ілюстративне фото
Фото: Сили оборони Півдня

У Київській області внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа - горів склад підприємства.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. 

Він зазначив, що в області повітряна тривога оголошувалася двічі і тривала всю ніч. Працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Прямих влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає. Але через падіння уламків виникла пожежа.

"В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа ліквідована", - повідомив Кравченко.

Атака Росії 2 грудня

У ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну 110-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 

Один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку в Тернополі. Є постраждалі та загиблий.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies