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​До коаліції гуманітарного розмінування України долучилися близько 50 країн-партнерів

Потенційно замінована територія складає близько 139 тис. квадратних кілометрів.

​До коаліції гуманітарного розмінування України долучилися близько 50 країн-партнерів
580 МпБр ім. І.Виговського
Фото: Генштаб

Над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки. А потенційно замінована територія складає близько 139 тис. квадратних кілометрів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму Demine Ukraine.

"У перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території. Завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі. Це значне досягнення, враховуючи, що увесь цей час тривають інтенсивні бойові дії", – підкреслив очільник уряду.

Проте, за словами Шмигаля зауважив, що темпи розмінування недостатні – через російські міни вже постраждали понад 760 цивільних, з них 86 дітей. Окрім того, це ще й ризик пожеж, хімічної інтоксикації ґрунтів, ризик тотальної зміни екосистем. А щорічні збитки через заміновані поля сягають 11,2 мільярда доларів.

Тому це спонукає до комплексного підходу в гуманітарному розмінуванні.  Його реалізовують вже зараз відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності.

  • Перший напрямок – це обстеження потенційно забруднених земель. Як повідомив Денис Шмигаль, сьогодні потенційно замінована територія складає близько 139 тис. квадратних кілометрів. Здійснюється обстеження, щоб визначити, які території розташовуються поза зоною ризику, та швидко повернути їх аграріям в обробку.
  • Другий напрямок  – це очищення землі від мін та снарядів у зонах, де виявили забруднення. За словами очільника Уряду, над розмінуванням зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки.
  • Третій напрямок – це залучення міжнародної донорської допомоги. Наразі до коаліції гуманітарного розмінування долучилися близько 50 країн-партнерів. Загальний обсяг внесків склав понад 1 млрд доларів. 
  • Четвертий напрямок – нарощення кількості розмінувальної техніки. За словами Дениса Шмигаля, у полях вже працює українська техніка і техніка іноземних компаній, що виготовлена в Україні.
  • П’ятий напрямок – збільшення кількості сертифікованих операторів з протимінної діяльності, в тому числі приватних. Уряд максимально спростив, уніфікував і цифровізував сертифікацію. За рік кількість операторів зросла вдвічі.

"Держава готова компенсувати аграріям 100% вартості послуги розмінування. Це формує конкурентний ринок і стимулює операторів працювати швидко й ефективно", – відзначив Денис Шмигаль.

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