У Німеччині визнали підсудним 100-річного колишнього охоронця концтабору

Чоловіка звинувачують у сприянні понад 3 тисячам вбивств під час Другої світової війни.

Вищий регіональний суд у Франкфурті скасував результати експертизи, відповідно до якої 100-річного Грегора Форманека не можна було судити за злочини часів нацистського режиму.

Як пише The Guardian, Форманек був охоронцем концтабору Заксенгаузен, у якому впродовж 1936-1945 років утримувалося близько 200 000 в'язнів. Десятки тисяч з них були закатовані.

Німецька прокуратура стверджує, що 100-річний чоловік причетний до 3 322 смертей, зафіксованих у концтаборі. Його звинувачують у "допомозі та сприянні" нацистським злочинам.

У лютому суд нижчої інстанції визнав, що справа проти нього не може бути продовжена через "фізичне та ментальне здоров'я". Проте служителі Феміди у Франкфурті стверджують, що експертиза "не надала достатніх фактів для такого висновку".

Починаючи з 2011 року, законодавство Німеччини дозволяє судити колишніх працівників концтаборів без терміну давності. З того часу декілька з них вже отримали вироки, проте часто справи зупиняються через смерть або непідсудність обвинувачених.