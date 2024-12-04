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Трамп розглядає кандидатуру губернатора ДеСантіса для призначення головою Пентагону

Його перший кандидат, колишній телеведучий і ветеран Хегсет, може не набрати необхідної кількості голосів через звинувачення в сексуальному насильстві. 

Трамп розглядає кандидатуру губернатора ДеСантіса для призначення головою Пентагону
Губернатор штату Флорида, республіканець Рон ДеСантіс
Фото: ЕРА/UPG

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора Флориди Рона ДеСантіса для призначення міністром оборони, повідомляє Politico з посиланням на два джерела. Першим його кандидатом був телеведучий Піт Хегсет, але його перспективи очолити Пентагон знижуються на тлі звинувачень у сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем. 

Співрозмовники редакції стверджують, що остаточного рішення Трамп ще не ухвалив. Раніше про розгляд кандидатури губернатора Флориди писала й газета Wall Street Journal. 

Хегсет все ще проводить зустрічі з сенаторами, аби схилити їх на бік свого призначення, а цього тижня має виступити на "рідному" телеканалі Fox News. Затвердження його кандидатури може зіткнутися з труднощами через звинувачення в зґвалтуванні 2017 року та відсутність досвіду управління великими організаціями. Його перспективи погіршилися, коли днями The New Yorker написав про його звільнення з керівних посад у зв'язку зі звинуваченнями в зловживанні алкоголем, домаганнях та неефективному керівництві. 

ДеСантіс, який претендував висуватися у президенти, раніше оприлюднював план для військових, який мав скасувати ініціативи різноманітності, заборонити трансгендерним військовослужбовцям служити в армії та відновити на посадах тих, хто відмовився від вакцини проти Covid-19.

  • Торік ДеСантіс заявляв, що США мають важливіші пріоритети, ніж допомога Україні у війні. Однак згодом він дещо змінив риторику і сказав, що його слова трактували неправильно. Він додав, що Путін є воєнним злочинцем, а вторгнення в Крим 2014 року було "неправильним". Також він висловив переконання, що в цій війні здобуде перемогу Україна.  
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