Трамп розглядає кандидатуру губернатора ДеСантіса для призначення головою Пентагону

Його перший кандидат, колишній телеведучий і ветеран Хегсет, може не набрати необхідної кількості голосів через звинувачення в сексуальному насильстві.

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп розглядає кандидатуру губернатора Флориди Рона ДеСантіса для призначення міністром оборони, повідомляє Politico з посиланням на два джерела. Першим його кандидатом був телеведучий Піт Хегсет, але його перспективи очолити Пентагон знижуються на тлі звинувачень у сексуальному насильстві та зловживанні алкоголем.

Співрозмовники редакції стверджують, що остаточного рішення Трамп ще не ухвалив. Раніше про розгляд кандидатури губернатора Флориди писала й газета Wall Street Journal.

Хегсет все ще проводить зустрічі з сенаторами, аби схилити їх на бік свого призначення, а цього тижня має виступити на "рідному" телеканалі Fox News. Затвердження його кандидатури може зіткнутися з труднощами через звинувачення в зґвалтуванні 2017 року та відсутність досвіду управління великими організаціями. Його перспективи погіршилися, коли днями The New Yorker написав про його звільнення з керівних посад у зв'язку зі звинуваченнями в зловживанні алкоголем, домаганнях та неефективному керівництві.

ДеСантіс, який претендував висуватися у президенти, раніше оприлюднював план для військових, який мав скасувати ініціативи різноманітності, заборонити трансгендерним військовослужбовцям служити в армії та відновити на посадах тих, хто відмовився від вакцини проти Covid-19.