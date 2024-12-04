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Нідерланди анонсували передачу Україні двох протимінних кораблів

35 українців пройшли відповідне навчання і сформували екіпаж одного із суден.

Нідерланди анонсували передачу Україні двох протимінних кораблів
Протимінне судно Zr.Ms. Makkum
Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди передадуть Україні два притимінні кораблі Zr.Ms.Makkum і Vlaardingen.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міноборони Нідерландів. 

Всього 35 українців протягом двох місяців пройшли навчання на борту міношукача Zr.Ms.Makkum. Вони формують екіпаж судна Vlaardingen. Його зняли з експлуатації в березні цього року. Makkum зняли із експлуатації 25 листопада. 

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"Обидва кораблі подаровані Україні", – йдеться у повідомленні міноборони.

Союзники по НАТО надали інструкторів та перекладачів. Паралельно технічний персонал проходить навчання у Військово-морській академії Бельгії.

"Навчання українців на Makkum пройшло успішно. Навчання вважалося інтенсивним, оскільки судно плавало з подвійним екіпажем протягом 2 місяців. Початковий рівень українців був іншим. Тому програма навчання завжди коригувалась", – наголосили у відомстві і додали, що так само, як і Vlaardingen, Makkum з часом подарують Україні.

Ці 2 міношукачі разом із бельгійськими та англійськими кораблями стануть основою українського протимінного потенціалу. 

До передачі Vlaardingen український екіпаж ще проходить відпрацювання. Коли воно завершиться, поки невідомо.

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