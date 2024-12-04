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Україна передала партнерам список систем ППО, необхідних для захисту енергоооб'єктів

Очікується, що їх можуть надати нашій країні до кінця року. 

Україна передала партнерам список систем ППО, необхідних для захисту енергоооб'єктів
Глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна сподівається, що до кінця року партнери зможуть поставити додаткові системи протиповітряної оборони для захисту певних об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми до сьогоднішнього засідання вже передали список країнам, у кого ці системи є. І, звісно, вчора під час зустрічей у багатосторонньому форматі ми ще раз проговорили можливості наших партнерів дуже швидко - тут час відіграє ключову роль - до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об'єктів", - сказав Сибіга.

За його словами, партнери попросили додаткову інформацію, і Україна її обов'язково надасть. 

Окремо Сибіга висловив подяку генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, який на Раді Україна-НАТО сфокусував на цьому питанні значну частину вчорашніх обговорень.

"Тому сподіваємося, що ці рішення буде ухвалено, і ми цього очікуємо", - зазначив глава МЗС.

Сибіга поінформував про проведення низки переговорів з іншими колегами з країн НАТО, де ключовим питанням було надання додаткової військової допомоги.

"Я отримав від деяких конкретні підтвердження. Буде обов'язково розвиток", - додав міністр.

Окрім того, Сибіга поінформував своїх колег у НАТО про розвиток ситуації на фронті та закликав "не дискутувати", а "чітко реагувати" на виклики. 

"Цілком очевидно, що Росія хоче зміцнити свої переговорні позиції до 20 січня та окупувати максимальну кількість, з їхньої точки зору, територій України", - додав міністр.

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