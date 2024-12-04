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Латвія запровадила податок на надприбуток банків

Новий закон зобов'яже банки та філії кредитних установ з інших країн сплачувати так звані "внески солідарності" протягом наступних трьох років.

Латвія запровадила податок на надприбуток банків
Фото: www.comeeu.com

Сейм Латвії ухвалив у остаточному читанні закон про податок на надприбутки банків. 

Про це повідомляє Delfi.

Закон зобов'яже банки та філії кредитних установ з інших країн сплачувати так звані "внески солідарності" протягом наступних трьох років.

Якщо банк виконає вимоги щодо збільшення кредитування, то суму податку йому повернуть.

Міністерство фінансів Латвії пояснило, що метою таких внесків є пряме чи опосередковане залучення додаткових коштів для задоволення фіскальних потреб державної безпеки в умовах підвищених ризиків. Очікується, що цей податок дасть змогу зібрати 96 млн євро до бюджету 2025 року, 60,8 млн євро – у 2026 році та 66 млн євро – у 2027 році.

Міністр економіки Латвії Віктор Валайніс зазначив, що прибуток банків Латвії за перші п'ять місяців 2024 року становив 250 млн євро, але обсяг виданих кредитів зріс лише на 3%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Бажане зростання, за словами Валайніса, має становити 8-10%.

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