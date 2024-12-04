В Румунії проєвропейські партії домовились сформувати уряд

В Румунії відбулась зустріч лідерів Соціал-демократичної партії (PSD) чинного прем’єра Марчела Чолаку, Союзу порятунку Румунії (USR), Національної ліберальної партії (PNL), етнічної угорської партії UDMR та представників національних меншин.
Про це повідомляє румунське видання HotNews.
В результаті зустрічі чотири партії разом із представниками національних меншин домовилися сформувати урядову коаліцію. Таким чином має бути блокований прихід до влади правих радикалів.
Також сторони прийняли резолюцію з чотирьох пунктів, яка є основою майбутнього спільного управління.
Зокрема, партії підтвердили продовження європейського та євроатлантичного шляху Румунії та взяли на себе зобов'язання щодо розвитку та реформ.
Учасники зустрічі закликали всіх громадян Румунії проголосувати на майбутніх виборах у неділю, 8 грудня 2024 року.
Більш детальну програму майбутньої коаліції будуть обговорювати вже наступного тижня.
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