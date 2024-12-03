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Шмигаль: тарифи на комунальні послуги впродовж опалювального сезону не підвищуватимуть

Прем'єр-міністр розповів про основні програми "Зимової підтримки".

Шмигаль: тарифи на комунальні послуги впродовж опалювального сезону не підвищуватимуть
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Під час засідання уряду 3 грудня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону.

"Держава бере на себе зобов'язання, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", — заявив Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що, окрім незмінних тарифів, доступні субсидії. Прем'єр наголосив, що зафіксована субсидія на електроенергію. Також для прифронтових громад є виплати до 21 тис. грн на дрова та вугілля.

"Вчительська доплата. З січня кожен учитель буде отримувати додаткову виплату «на руки» в розмірі не менше 1000 грн. З вересня ця сума зросте до 2000 гривень", — зазначає очільник уряду.

Також до "Зимової підтримки" входить програма з доступних ліків.

"Плануємо найбільше за весь час розширення програми "Доступні ліки", за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Для віддалених сіл та прифронтових громад запустили мобільні аптеки та безкоштовну доставку ліків через "Укрпошту", — додає Прем'єр.

Також урядом передбачена допомога переселенцям. Наступного року родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.

Уряд також забезпечує безплатне гаряче харчування для учнів молодших класів. Наступного року цю програму планують поширити на всіх школярів.

"Тепла зима. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн", — додає Шмигаль.

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