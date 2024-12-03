Мінекономіки відновило надання статусу підприємствам для бронювання від мобілізації

Міністерство вже оновило статус для перших семи підприємств за новими критеріями.

Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

"Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців", — повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко повідомила, що ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності.

Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників.

Детальніше про бронювання читайте у матеріалі LB.ua.