Один з керівників Департаменту спеціальних завдань МВС Грузії подав у відставку

Начальник відділу оперативного планування Департаменту спеціальних завдань МВС Грузії Іраклій Шаішмелашвілі подав у відставку.
Про це повідомляє Sova News.
Шаішмелашвілі оприлюднив заяву, написану на ім'я міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі.
“Прошу звільнити мене з посади за сімейними обставинами та звільнити з лав МВС Грузії”, - йдеться у заяві.
Раніше він також опублікував прапори Грузії та ЄС.
Зазначається, що після рішення влади Грузії відмовитися від переговорів з Євросоюзом щодо вступу до 2028 року та початку протестів рішення про відставку повідомили кілька службовців МВС Грузії.
Протести в Грузії
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28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Цього року вона просунула два скальковані з російських законопроєкти про іноагентів та утискання прав ЛГБТ. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.
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