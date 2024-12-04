Один з керівників Департаменту спеціальних завдань МВС Грузії подав у відставку

Раніше він опублікував прапори Грузії та ЄС.

Начальник відділу оперативного планування Департаменту спеціальних завдань МВС Грузії Іраклій Шаішмелашвілі подав у відставку.

Про це повідомляє Sova News.

Шаішмелашвілі оприлюднив заяву, написану на ім'я міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі.

“Прошу звільнити мене з посади за сімейними обставинами та звільнити з лав МВС Грузії”, - йдеться у заяві.

Раніше він також опублікував прапори Грузії та ЄС.

Зазначається, що після рішення влади Грузії відмовитися від переговорів з Євросоюзом щодо вступу до 2028 року та початку протестів рішення про відставку повідомили кілька службовців МВС Грузії.

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