Французькі законодавці проголосували за вотум недовіри уряду

Жоден французький уряд не втрачав вотум довіри після Жоржа Помпіду в 1962 році.

Ультраправі та ліві члени парламенту Франції об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру Мішелю Барньє та його уряду.

Про це повідомляє Reuters.

За недовіру Барньє віддав голос 331 депутат, достатньо було 288.

Очікується, що Барньє найближчим часом подасть заяву про відставку та заяву про відставку свого уряду президенту Емануелю Макрону.

Зазначається, що жоден французький уряд не втрачав вотум довіри після Жоржа Помпіду в 1962 році.

Три джерела повідомили Reuters, що Макрон має на меті швидко призначити нового прем’єр-міністра. Одне з джерел зазначило, що Макрон хоче назвати ім’я прем’єр-міністра перед церемонією відкриття собору Паризької Богоматері в суботу.

Водночас Макрон може попросити Барньє та його міністрів залишитися тимчасово виконувати обов’язки.

Тимчасовий уряд може запропонувати надзвичайний закон про перенесення положень про податки та витрати в бюджеті на 2024 рік на наступний рік. Інший варіант- скористатися спеціальними повноваженнями для ухвалення проекту бюджету на 2025 рік указом, хоча юристи кажуть, що це юридична сіра зона та політична ціна буде величезною.

Лідер ультраправих Марін Ле Пен зазначила, що не закликає до відставки Макрона, але тиск зростає, і за ним останнє слово. Партія Ле Пен має деякі вимоги щодо підтримки наступного прем'єр-міністра, зокрема повагу до своїх виборців і сприятиме формуванню бюджету.

“Завдяки вотуму недовіри вся політика Еммануеля Макрона зазнала поразки, і ми вимагаємо, щоб він пішов”, - заявила ліва Матильда Пано, яка закликала до дострокових президентських виборів.