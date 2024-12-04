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Ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що заборонить транзит зерна з України

Також Джорджеску обіцяє припинити військову допомогу Україні.

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що заборонить транзит зерна з України
Плакат із зображенням румунського ультраправого незалежного кандидата Келіна Джорджеску, і президента Росії Володимира Путіна пі
Фото: EPA/UPG

Ультраправий лідер президентських перегонів у Румунії заявив, що у разі обрання заборонить подальший експорт українського зерна через Румунію та військову допомогу Україні. 

Про це повідомляє Reuters

“Неможливо уявити, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом однозначно буде те, що цю війну в Україні потрібно негайно припинити”, - сказав Джорджеску.

Він також наголосив, що якщо НАТО займає оборонну позицію, вона повинна залишатися оборонною. 

“Я вірю в одне: Румунія ні перед ким не зобов’язана”, - підкреслив ультраправий кандидат.

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Джорджеску сказав, що румунські компанії повинні володіти більшістю в будь-яких підприємствах з іноземними інвесторами, оскільки прийняття рішень має залишатися в Румунії, а не в іноземців. 

Крім того, Джорджеску поставив під сумнів ефективність фінансування Європейського Союзу. 

Президентські вибори у Румунії: що відомо

  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.

  • Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,

  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.

  • 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.

  • У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.

  • 2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів. Другий тур відбудеться 8 грудня між Келіном Джорджеску і Еленою Ласконі.
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