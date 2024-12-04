Ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що заборонить транзит зерна з України

Ультраправий лідер президентських перегонів у Румунії заявив, що у разі обрання заборонить подальший експорт українського зерна через Румунію та військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Reuters.
“Неможливо уявити, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом однозначно буде те, що цю війну в Україні потрібно негайно припинити”, - сказав Джорджеску.
Він також наголосив, що якщо НАТО займає оборонну позицію, вона повинна залишатися оборонною.
“Я вірю в одне: Румунія ні перед ким не зобов’язана”, - підкреслив ультраправий кандидат.
Джорджеску сказав, що румунські компанії повинні володіти більшістю в будь-яких підприємствах з іноземними інвесторами, оскільки прийняття рішень має залишатися в Румунії, а не в іноземців.
Крім того, Джорджеску поставив під сумнів ефективність фінансування Європейського Союзу.
Президентські вибори у Румунії: що відомо
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28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.
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Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
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Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
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26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
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У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
- 2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів. Другий тур відбудеться 8 грудня між Келіном Джорджеску і Еленою Ласконі.