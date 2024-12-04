Ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що заборонить транзит зерна з України

Ультраправий лідер президентських перегонів у Румунії заявив, що у разі обрання заборонить подальший експорт українського зерна через Румунію та військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

“Неможливо уявити, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом однозначно буде те, що цю війну в Україні потрібно негайно припинити”, - сказав Джорджеску.

Він також наголосив, що якщо НАТО займає оборонну позицію, вона повинна залишатися оборонною.

“Я вірю в одне: Румунія ні перед ким не зобов’язана”, - підкреслив ультраправий кандидат.

Джорджеску сказав, що румунські компанії повинні володіти більшістю в будь-яких підприємствах з іноземними інвесторами, оскільки прийняття рішень має залишатися в Румунії, а не в іноземців.

Крім того, Джорджеску поставив під сумнів ефективність фінансування Європейського Союзу.

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