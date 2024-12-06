У Каліфорнії стався землетрус силою 7 балів із загрозою цунамі

Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

На півночі американського штату Каліфорнія у четвер було зафіксовано потужний землетрус силою 7 балів, після якого метеорологічні служби оголосили про загрозу цунамі.

Як пише Reuters, поштовхи відчувалися у тій частині штату, яка є менш густонаселеною, ніж узбережжя на півдні. Повідомлень про загиблих чи травмованих не надходило, так само як і свідчень про руйнування інфраструктури.

Одразу після попередження щодо цунамі влада розпочала евакуацію населених пунктів у Каліфорнії та Орегоні, які перебували у зоні ймовірного затоплення. Загалом понад 4 мільйони людей отримали сповіщення про можливу стихію. Проте приблизно через 90 хвилин після землетрусу тривогу щодо високих хвиль було скасовано.