Пентагон: США мають близько 9 млрд доларів для допомоги Україні

З цієї суми в межах президентських повноважень 6,8 млрд доларів.

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, яка сума залишилась у Пентагону для військової допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.

“Залишилося 2,21 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також 6,8 мільярда доларів в межах президентських повноважень”, - повідомив Райдер.

Представник Міноборони США зазначив, що Пентагон отримав вказівку від Білого дому “докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності”.

Він запевнив, що Пентагон робить саме, оскільки у відомстві не змінилося відчуття терміновості щодо виділення підтримки України.

Райдер підкреслив, що США продовжать і надалі контактувати з українською стороною, союзниками й партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для захисту свободи й суверенітету.