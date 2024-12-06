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Пентагон: США мають близько 9 млрд доларів для допомоги Україні

З цієї суми в межах президентських повноважень 6,8 млрд доларів. 

Пентагон: США мають близько 9 млрд доларів для допомоги Україні
Патрік Райдер
Фото: Navy Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza

Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, яка сума залишилась у Пентагону для військової допомоги Україні, повідомляє Укрінформ.

“Залишилося 2,21 мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також 6,8 мільярда доларів в межах президентських повноважень”, - повідомив Райдер. 

Представник Міноборони США зазначив, що Пентагон отримав вказівку від Білого дому “докласти всіх зусиль, аби надалі у прискореному порядку надавати допомогу Україні та використовувати повноваження, які є в наявності”.

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Він запевнив, що Пентагон робить саме, оскільки у відомстві не змінилося відчуття терміновості щодо виділення підтримки України.

Райдер підкреслив, що США продовжать і надалі контактувати з українською стороною, союзниками й партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для захисту свободи й суверенітету.

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