Фінляндія посилить внесок у допомогу НАТО в галузі безпеки та навчання для України

Фінляндія посилить свій внесок у Програму НАТО з підтримки безпеки та навчання Україні (NSATU).

Про це йдеться на сайті фінського міноборони.

Відповідне рішення прийняв президент республіки Александр Стубб.

"Президент Республіки 5 грудня вирішив, що Фінляндія братиме участь у NSATU з максимум шістьма солдатами", – йдеться у повідомленні.

У липні на саміті НАТО у Вашингтоні було прийнято рішення про створення Агентства НАТО з підтримки безпеки та навчання Україні (NSATU).

Агентство координує та забезпечує планування та матеріально-технічну підтримку для України, а також контролює навчання для України в країнах Альянсу.

Його метою є забезпечення безпекової допомоги Україні. Штаб-квартира NSATU розташована в Німеччині з додатковими філіями на території країн-членів НАТО на східному фланзі Альянсу.

Рішення щодо створення NSATU у німецькому місті Вісбаден було прийняте під час липневого Вашингтонського саміту НАТО.