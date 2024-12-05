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Сирійська армія заявила про вихід із міста Хама

Хама є ключовим для оборони Дамаска і воротами до прибережного Тартуса, де розташована стратегічна російська військово-морська база.

Сирійська армія заявила про вихід із міста Хама
Хама (Сирія)
Фото: EPA/UPG

Сирійська армія оприлюднила заяву про передислокацію військ із міста Хама після того, як у населений пункт увійшли повстанці, передає «Радіо Свобода».

«За останні кілька годин, з посиленням протистояння між нашими солдатами і терористичними угрупованнями... Ці угруповання змогли прорвати кілька напрямків в місті і увійшли в нього», – йдеться в заяві армії Сирії.

Хама є ключовим місто для оборони Дамаска і воротами до прибережних міст Тартус і Латакія. У Тартусі розташована стратегічна російська військово-морська база.

За останні кілька днів повстанці мають чимало значних успіхів. Під проводом ісламістського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» вони захопили захопили найбільше місто країни Алеппо, а також 14 центральних сіл і містечок, наблизившись на 35 кілометрів до авіабази Хмеймім, яка перебуває під контролем Росії.

Цю авіабазу Сирія передала Росії у 2015 році. Тоді Москва почала допомагати Дамаску у громадянській війні.

ООН заявила, що десятки тисяч цивільних були змушені покинути свої домівки через бойові дії.

Раніше SOHR (Сирійська обсерваторія з прав людини) повідомила, що повстанці зайшли в місто попри артилерійські обстріли і закріпилися у північно-східній частині міста після кількагодинних жорстких боїв. 

  • Громадянська війна триває в Сирії з моменту повстання проти правління Башара Асада в 2011 році. Його режим втратив контроль над 80% території країни, однак зумів переламати ситуацію на свою користь за допомогою Росії та Ірану. 
  • Теперішній наступ повстанців відбувся, коли пов’язані з Іраном угруповання, насамперед ліванська Хезболла, яка підтримує сирійські урядові сили з 2015 року, загрузли у боях проти Ізраїлю. Росія, ще один союзник Асада, через війну проти України змушена була передислокувала з Сирії свої сили, включаючи підрозділи ППО, які раніше використовувалися для підтримки сирійського режиму.
  • 29 листопада сирійські повстанці увійшли в найбільше місто країни, Алеппо, узявши під контроль значну його частину.
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