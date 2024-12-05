ЗМІ: південноамериканський блок МЕРКОСУР може погодити цього тижня довгоочікувану угоду з ЄС

Проти угоди виступає Франція, яка побоюється, що імпорт сільськогосподарської продукції до Європи вдарить по потужному аграрному сектору країни.

Південноамериканський торговий блок МЕРКОСУР зустрінеться сьогодні в Уругваї, після чого можуть оголосити про торгівльну угоду з Європейським союзом, підписання якої довгий час відкладалося, повідомляє Reuters.

Президент Уругваю запланував зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у президентській резиденції у Монтевідео у четвер, що є позитивним сигналом для торгових переговорів.

Угода, яку підтримує більшість країн Південної Америки і яку просуває Німеччина та Іспанія, зустріла сильний опір з боку Франції через побоювання щодо імпорту сільськогосподарської продукції до Європи, який вдарить по потужному аграрному сектору країни.

Переговорники зустрічалися у Бразилії минулого тижня з планами, що делегації можуть вирушити до Монтевідео, якщо угода буде укладена під час віртуальних переговорів, які триватимуть цього тижня.

Торговельна угода, яку напрацьовували понад 20 років, відкладалася через занепокоєння Європи щодо конкуренції серед сільськогосподарських підприємств, тоді як Бразилія, Аргентина, Парагвай і Уругвай, основні виробники сої, кукурудзи та яловичини, критикували європейський протекціонізм.

Проте минулого тижня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що угода обговорюється безпосередньо з фон дер Ляєн. Він впевнений, що її завершать цього року.