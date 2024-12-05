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ЗМІ: південноамериканський блок МЕРКОСУР може погодити цього тижня довгоочікувану угоду з ЄС

Проти угоди виступає Франція, яка побоюється, що імпорт сільськогосподарської продукції до Європи вдарить по потужному аграрному сектору країни.

ЗМІ: південноамериканський блок МЕРКОСУР може погодити цього тижня довгоочікувану угоду з ЄС
Фото: EPA/UPG

Південноамериканський торговий блок МЕРКОСУР зустрінеться сьогодні в Уругваї, після чого можуть оголосити про торгівльну угоду з Європейським союзом, підписання якої довгий час відкладалося, повідомляє Reuters.

Президент Уругваю запланував зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у президентській резиденції у Монтевідео у четвер, що є позитивним сигналом для торгових переговорів.

Угода, яку підтримує більшість країн Південної Америки і яку просуває Німеччина та Іспанія, зустріла сильний опір з боку Франції через побоювання щодо імпорту сільськогосподарської продукції до Європи, який вдарить по потужному аграрному сектору країни.

Переговорники зустрічалися у Бразилії минулого тижня з планами, що делегації можуть вирушити до Монтевідео, якщо угода буде укладена під час віртуальних переговорів, які триватимуть цього тижня.

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Торговельна угода, яку напрацьовували понад 20 років, відкладалася через занепокоєння Європи щодо конкуренції серед сільськогосподарських підприємств, тоді як Бразилія, Аргентина, Парагвай і Уругвай, основні виробники сої, кукурудзи та яловичини, критикували європейський протекціонізм.

Проте минулого тижня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що угода обговорюється безпосередньо з фон дер Ляєн. Він впевнений, що її завершать цього року.

  • У листопаді у Брюсселі проти угоди протестували європейські фермери. Вони заявляють, що угода з блоком МЕРКОСУР, який включає Бразилію, Аргентину, Болівію, Парагвай і Уругвай, створить нечесну конкуренцію для них і виробників продуктів харчування у євроблоці. За їхніми словами, угода дозволить імпортувати великі обсяги продуктів, які не підпадають під такі ж жорсткі правила, з якими вони стикаються в ЄС.
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